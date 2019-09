Burgemeester op bezoek in ’t Kloosterhof

Aalsmeer – Op donderdag 5 september heeft burgemeester Gido Oude Kotte een bezoek gebracht aan zorgcentrum ’t Kloosterhof. Nu de zomervakantie voorbij is gaat de burgemeester nader kennismaken met verschillende organisaties in Aalsmeer.



Zorgcentrum ’t Kloosterhof viert ‘hun feestweek’ een week voorafgaand aan de Aalsmeerse feestweek. Hierdoor was het ontvangst van de burgemeester extra feestelijk. Terwijl de bewoners genoten van koffie en gebak sprak hij met hen over hun leven in Aalsmeer. Maar ook met de vrijwilligers die actief zijn in het zorgcentrum en zich deze week extra inspannen om de bewoners hun feestweek te laten beleven.

Burgemeester Oude Kotte: ”Ik werd warm onthaald. Zowel de bewoners van ’t Kloosterhof zelf, als ook de inwoners uit de buurt, die alleen gebruik maken van de service, vertelden mij hoe fijn de sfeer is in dit kleinschalige zorgcentrum. Heel mooi om te zien hoe ‘t Kloosterhof de zorg voor bewoners combineert met een belangrijke service en ontmoetingsfunctie in de wijk.”