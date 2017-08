Bruggen op Uiterweg: Onderhoud of vervangen?

Aalsmeer – In aanvulling op een eerdere visuele inspectie wordt momenteel een uitgebreid technisch onderzoek uitgevoerd naar de staat van de vijf bruggen in de Uiterweg. Een extern bureau dat hierin is gespecialiseerd voert deze onderzoeken uit. Onder het waterpeil worden de bruggenhoofden en funderingen aan een technische inspectie onderworpen.

Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek wordt bepaald of groot onderhoud afdoende is of dat de bruggen geheel moeten worden vervangen. Naar verwachting zijn de onderzoeksresultaten en het plan van aanpak in het laatste kwartaal van 2017 gereed.

Ook heeft de gemeente een omgevingsmanager aangesteld om de logistieke ontsluiting van de omgeving in beeld te brengen.