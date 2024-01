Brug van Van Schie ligt klaar voor Uithoorns Mooiste

Uithoorn – Op 28 januari zal de 40e editie van de loop, die atletiekvereniging AKU elk jaar organiseert, worden gehouden. De laatste jaren onder de naam ‘Uithoorns Mooiste – de loop’. ‘Uithoorns Mooiste’ is de vierde loop van in totaal negen loopevenementen van het Zorg en Zekerheidscircuit. Zorg en Zekerheid is al meer dan 25 jaar de grote sponsor van het circuit dat jaarlijks weer vele enthousiaste lopers mag verwelkomen. In verband met het 40-jarig jubileum zal organiserende vereniging AKU er een speciale editie van maken. Ook dit jaar kunnen de lopers rekenen op een uitdagend en veilig parcours langs veel mooie plekken in Uithoorn en de Kwakel. Op de lange afstand volgen de lopers weer het kronkelende fietspad langs de Amstel. De meer dan 50 verkeers-regelaars van AKU zorgen er voor dat het parcours voor lopers en verkeersgebruikers veilig is. Omdat het de 40e editie is heeft de organisatie een aantal bijzondere acties en prijzen voor de deelnemers bedacht:

– Elke 40e deelnemer over de drie lange afstanden ontvangt bij de finish een heerlijke slagroomtaart van de plaatselijke bakker.

– Voor de winnaars van de 10 Engelse Mijlen bij de mannen en de vrouwen ligt een voucher van € 250,– euro klaar, te besteden in een huisje op vakantiepark ‘De IJsvogel’ in Voorthuizen.

– De organisatie wil graag de jeugd stimuleren en uitdagen om deel te nemen aan Uithoorns Mooiste. Het is belangrijk voor jeugd om te bewegen en om te ervaren dat hardlopen met leeftijdgenoten leuk is. Daarom worden alle scholen van het voortgezet onderwijs in de regio benaderd om met een speciale scholierenkorting met minimaal 40 leerlingen aan de scholierenchallenge mee te doen.

Daarnaast gaan een warming-up voor de jeugd, muziek onderweg op het parcours en een speciale herinnering er voor zorgen dat deze editie bijzonder wordt.

Programma

10.15 uur: Westerbos/Mens G-run

10.30 uur: AH Jos van den Berg GeZZinsloop 1 km

11.00 uur: Van Schie 5 km

11.05 uur: Amovatiebedrijf Aalsmeer 10 km

11.05 uur: Takii 10 EM

Voorinschrijven

Je kunt je nu al individueel inschrijven voor een van de bovengenoemde afstanden via www.inschrijven.nl. Inschrijven is ook nog mogelijk op de dag van de loop.

Parkeren

De organisatie zorgt ervoor dat alle deelnemers dicht bij de start- en finishplek hun auto kunnen parkeren. Naast de grote parkeerplaatsen bij sportpark de Randhoorn stellen een aantal bedrijven aan de Noorddammerweg en Randweg hun terrein beschikbaar om auto’s te parkeren. Van Schie, grond- weg- en waterbouw in Mijdrecht, zorgt er ook dit jaar weer voor dat alle deelnemers en toeschouwers die hun auto parkeren langs de Noorddammerweg en bij deze bedrijven aan de Noorddammerweg en Randweg via een brug over het water direkt naar de start-/finishplek kunnen lopen.

Businessloop

Dit jaar maakt een Businessloop weer onderdeel uit van Uithoorns Mooiste. Bedrijven, organisaties, instellingen, etc. kunnen zowel op de 5 en 10 kilometer een team van vijf personen mee laten doen. De teams worden ontvangen in het clubhuis van AKU en daar krijgen zij voor de loop koffie of thee, na afloop een drankje en een broodje. Elke deelnemer ontvangt na afloop een foto van het team. Voor de drie eerst aankomende teams bij de twee afstanden zijn er mooie prijzen te verdienen.

Aanmelden businessloop

Teams kunnen zich aanmelden voor de businessloop door een bericht te sturen naar businessloopum@gmail.com. U ontvangt dan een inschrijfformulier. Voor vragen en informatie kunt u kontakt opnemen met Monique Kruyt-Bergkamp, mkruytbergkamp@gmail.com.