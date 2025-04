Brouwer Logistics neemt Gebr. Gorter over

Mijdrecht – Brouwer Logistics, gevestigd in Mijdrecht, heeft de overname van Gebr. Gorter uit Amstelveen bekendgemaakt. Deze strategische overname stelt beide familiebedrijven in staat om sterker te staan in een snel veranderende transportsector. De overname is met ingang van 1 april van kracht gegaan.

Twee bedrijven met raakvlakken

Zowel Brouwer Logistics als Gebr. Gorter delen een rijke historie en staan bekend om betrouwbaarheid, klantgerichtheid en zorg voor de medewerkers. Deze culturele overeenkomsten zijn een belangrijke factor in de totstandkoming van deze overname. “Dit is een strategische overname waar we trots op zijn”, zegt Arwin Brouwer, directeur van Brouwer Logistics. “Gebr. Gorter is een mooi bedrijf met een uitstekende reputatie en een sterk team. We hebben waardering voor wat zij hebben opgebouwd. Met deze overname kunnen we het gezonde bedrijf dat we nu zijn, ook blijven in de toekomst.”

Vertrouwen

Voor Gebr. Gorter speelde het vertrouwen in Brouwer Logistics een cruciale rol, evenals de wens om zekerheid te bieden aan de medewerkers en opdrachtgevers. Daarbij is de gunstige geografische ligging van Brouwer Logistics ten opzichte van Gorter een belangrijk punt. “Het belang van onze medewerkers staat voorop en met Brouwer Logistics geloven we oprecht in het beste voor alle betrokken partijen”, aldus Fred Gorter, directeur Gebr. Gorter.

De overname

Met de overname worden alle medewerkers van Gebr. Gorter onderdeel van Brouwer Logistics. Brouwer Logistics is ruim 85 jaar specialist in logistiek dienstverlening. Vanuit één centrale locatie in Mijdrecht verzorgt Brouwer binnenlandse distributie, Europese groupage en warehousing voor een breed pakket aan klanten. Brouwer Logistics is een dienstverlener die streeft naar de beste kwaliteit voor klanten, medewerkers en omgeving. Het wagenpark van Brouwer Logistics wordt uitgebreid naar ruim 70 eenheden, waarbij de dubbel bemande meubeldistributie en verhuizingen van Gebr. Gorter gaan stoppen. De werkzaamheden van Gebr. Gorter blijven voorlopig vanuit Amstelveen plaatsvinden, maar zullen op korte termijn verplaatsen naar Mijdrecht.

Brouwer Logistics en Gebr. Gorter kijken vol vertrouwen naar de toekomst, gericht op verdere groei, synergie en het bieden van kwalitatieve dienstverlening.

Op de foto: Brouwer Logistics, gevestigd in Mijdrecht, heeft de overname van Gebr. Gorter uit Amstelveen bekendgemaakt. Foto: aangeleverd.