Bondsonderscheiding voor Anneke Stam van SAS’70

Uithoorn – Tijdens de algemene ledenvergadering van vollebalvereniging SAS’70 is aan Anneke Stam de bronzen bondsonderscheiding van de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) uitgereikt. Zij ontving deze eervolle onderscheiding omdat zij al 40 jaar lang de ledenadministratie van deze Uithoornse vereniging verzorgt. Om die reden werd Anneke door het bestuur van SAS’70 bij de bond voorgedragen voor deze onderscheiding. Anneke werd op 4 oktober jl. tijdens de ledenvergadering door voorzitter Pieter Voorn met lovende woorden toegesproken en in het zonnetje gezet. Daarbij ontving zij een officiële bondsspeld, een oorkonde en een mooie bos bloemen.

Anneke komt uit een echte volleybal familie en begon haar volleybal carrière bij Smash ’57. Die club fuseerde later met VDO Volleybal SAS’70. In haar jonge jaren speelde ze als spelverdeler tot op divisie-niveau. Sinds de jaren ’80 is Anneke als vrijwilliger de ledenadministratie van SAS’70 gaan verzorgen. Dat begon met een ijzeren bak met groene kaarten waarop alle gegevens van de leden waren opgenomen. Daarna werd er vanuit de vereniging een digitaal administratiesysteem ontwikkeld. Inmiddels maakt Anneke al een paar jaar gebruik van een online ledenadministratie programma van de Nevobo.

Na jarenlang competitie te hebben gespeeld, slaat ze nu inmiddels een paar jaar een balletje bij de recreanten. Anneke staat in de Top 3 van de langste lidmaatschappen van volleybalvereniging SAS’70.