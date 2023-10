Bridgevereniging Hartenvrouw￼

Uithoorn – Op 19 september was de derde zitting van de eerste ronde bij Bridgeclub Hartenvrouw. Vorige week werd de Algemene Ledenvergadering snel afgehandeld en daarna de 6 rondes gespeeld. Deze week waren nogal wat mensen op vakantie of om andere reden verhinderd. De 44 mensen die waren gekomen hadden er weer zin in. Na 24 spellen bleken in de B lijn Cora en Bep het best te hebben gespeeld 58,86%, op de tweede plaats vinden we Eugenie en Riet met 55,63% en ook Marianne en Anneke met dit zelfde percentage. Vierde plek voor gelegenheidspaar Atie en Willie 55,21% en op 5 met 54,38% Ploon en Marja. Gefeliciteerd dames. Aan Atie werd de wisseltrofee uitgereikt. Zij was samen met Elly kampioen in de B in het vorige seizoen. In de A lijn werd ook de trofee uitgereikt voor het hoogste gemiddelde in seizoen 2022-2023. Sonja en Janny waren hartstikke blij met de mooie schaal. Dat adel verplicht begrepen ze heel goed want ze eindigden ook vanmiddag op de eerste plek met de enige 60er van de middag namelijk 63,02%, proficiat dames. Op de tweede plek Gerda en Rina met 59,38%, op 3 Jeanet en Lenie met 56,77%. Dan 55,73% voor Paula en Tini en combi paar Ria en Elly op de vijfde plaats met 53,13%. We hebben plaats voor nieuwe bridgers (dames en heren). Heeft u zin om een keer op proef mee te spelen? Dan kunt u een mail sturen naar hartenvrouw2015@gmail.com of bellen naar 0640237499.