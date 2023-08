Bridgeclub Hartenvrouw/man zoekt leden

Uithoorn – Op dinsdag 25 april jl. speelde bridgeclub Hartenvrouw de laatste keer van seizoen 2022-2023. De clubkampioenen werden gehuldigd en kregen bloemen. In de A-lijn Sonja en Janny en in de B-lijn Atie en Elly. Dat was een feestelijke start van de slotdrive. Tijdens de drive werden heerlijke hapjes uitgedeeld en na afloop was er voor iedereen een drankje en een bitterbal. Inmiddels zijn we al drie maanden op vakantie.

Dankzij een bijdrage van het Initiatievenfonds Uithoorn heeft de technische commissie nieuwe scorekastjes aan kunnen schaffen. Dat was hard nodig. Het Initiatievenfonds is er voor clubs en activiteiten in Uithoorn die een steuntje kunnen gebruiken. Niet iedere aanvraag kan worden gehonoreerd maar die van ons gelukkig wel.

Op 5 september gaan we de kastjes in gebruik nemen tijdens de eerste speelmiddag van het nieuwe seizoen. Wilt u ook meespelen, bent u misschien uitgekeken op ‘s avonds bridgen of wilt u als net gepensioneerde eens kijken hoe het is om overdag te bridgen? Iedereen is van harte welkom bij onze gezellige club. Ze spelen in twee lijnen van 13.00 tot ca. 16.00 uur in de Scheg in Uithoorn. De uitslag is direct na het spelen bekend. De uitslag en scores worden na de speelmiddag per email aan de leden gestuurd.

Interesse? Mail voor informatie naar hartenvrouw2015@gmail.com of bel 06 – 4023 7499.