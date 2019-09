Brandweerteam Aalsmeer 6e van Nederland!

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 28 september was het matchday voor de wedstrijdploeg van Brandweer Aalsmeer. Zeven gespannen heren gingen in de vroege ochtend op weg naar Schijndel om daar de landelijke ABWC finale in de hoofdklasse te spelen.

Net als vorig jaar was het de wedstrijdploeg van Aalsmeer gelukt om de finale te bereiken. Het team was er op gebrand om tijdens deze finale opnieuw de landstitel te veroveren, zodat de grootste beker opnieuw mee mocht naar Aalsmeer.

Maar helaas, dit is niet gelukt. Aalsmeer is als zesde geëindigd. Zesde van Nederland is toch ook een geweldig resultaat. De wedstrijdploeg zelf was behoorlijk teleurgesteld, maar uiteraard zijn alle Aalsmeerse brandweer-mannen en -vrouwen trots op hun zeven collega’s en vast ook heel veel inwoners zijn blij met deze toppers. Toch een veilig gevoel om één van de beste korpsen van Nederland binnen de gemeentegrenzen te hebben!

Bij de kazerne aan de Zwarteweg werd de ploeg door de collega’s welkom geheten met een ereboog van water. De ABWC finale is overigens dit jaar gewonnen door het wedstrijdteam van de brandweer van Schijndel.