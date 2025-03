Brandweerkazerne Wilnis na grondige verbouwing en uitbreiding heropend

Wilnis – De brandweerkazerne in Wilnis is de afgelopen maanden flink verbouwd en uitgebreid. De brandweervrijwilligers kunnen nu gebruikmaken van een ruimte om zich om te kleden en er is een instructie- en ontspanningsruimte gerealiseerd. Vrijdag 21 maart werd de kazerne officieel heropend’ Ook werd het dijkgedicht onthuld, dat in 2023 is gemaakt om stil te staan bij de dijkverschuiving van 2003. Het gedicht heeft een permanente plek gekregen op de gevel van het gebouw.

De Wilnisse brandweerkazerne voldeed niet meer aan de eisen die aan een moderne kazerne worden gesteld en is op een aantal cruciale punten aangepast en verduurzaamd. Zo beschikt de kazerne nu over elektronische toegangscontrole en beveiliging en is het omkleden achter de brandweervoertuigen verleden tijd. De vrijwilligers beschikken nu over een eigen kleedruimte, apart voor dames en heren. Ook de sanitaire ruimtes zijn opgeknapt. Op de eerste verdieping is een volledig nieuwe instructie- en ontspanningsruimte gerealiseerd, in combinatie met een dakterras. Ook is de kazerne geïsoleerd, voorzien van LED verlichting en ligt er vloerverwarming die is voorbereid op lage temperatuurverwarming. Het gebouw krijgt nog zonnepanelen.

Goede en veilige werkplek

De kazerne werd gezamenlijk heropend door burgemeester Maarten Divendal, de Wilnisse postcommandant Rutger Outshoorn en sectorcommandant Frank van der Meer van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Ook oud-burgemeester Dick Boogaard was aanwezig, hij was verantwoordelijk voor de bouw van de kazerne in 1984. Burgemeester Divendal: “Ik ben heel erg tevreden over het eindresultaat. De kazerne biedt onze brandweervrijwilligers weer een goede en veilige werkplek met een goed uitgeruste ruimte voor oefening en instructies. De kazerne in Wilnis is de derde in de gemeente, na Vinkeveen en Mijdrecht, die geheel is opgeknapt en weer aan alle eisen voldoet. Als slotstuk wordt rond de zomer de nieuwe kazerne in Abcoude in gebruik genomen.’’

In augustus 2023 is stilgestaan bij het feit dat 20 jaar daarvoor de dijk langs de Ringvaart bezweek en een deel van Wilnis onder water zette. Ter gelegenheid daarvan heeft zangeres DO, inwoner van Abcoude, een speciaal Dijkgedicht gemaakt in opdracht van het waterschap Amstel Gooi en Vecht. Op verzoek van de Wilnisse brandweer heeft het gedicht een permanente plek gekregen op de gevel van het gebouw.

Voor de heropening van de kazerne en de onthulling van het Dijkgedicht werd gebruik gemaakt van de eerste tankspuit van Wilnis die handmatig door figuranten werd bediend. Foto: aangeleverd.