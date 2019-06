Brandweer pompt schip vol water leeg

Aalsmeer – Op zondag 23 juni even voor half elf in de ochtend werd de Brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een schip dat vol liep met water. Het schip lag aangemeerd in de jachthaven bij Fort Kudelstaart.

Toen de Brandweer ter plaatse kwam, stond het schip nog steeds vol met water. Ondanks dat de eigenaar een pomp had ingezet om weer droge voeten te krijgen.

Met een extra pomp van de Brandweer is het uiteindelijk wel gelukt om het overtollige water uit het schip te pompen.

Foto en bron: Brandweer Aalsmeer