Brandweer in actie tegen de storm

Aalsmeer – Woensdag 3 januari. De storm raast ook over Aalsmeer en laat vele bomen gevaarlijk buigen, her en der omgevallen vuilnisbakken en de Westeinderplassen ‘gooit’ golven over de dijk. Opnieuw een test voor de dijkverzwaring die vorig jaar is aangebracht, maar vooralsnog lijkt deze bestand tegen het natuurgeweld.

De brandweer werd vanmorgen gealarmeerd voor een schade door de storm aan de Oosteinderweg. Door de harde wind was een steiger losgekomen van een woning in aanbouw. Deze dreigde om te vallen.

De brandweer heeft de steiger afgebroken, zodat het gevaar was geweken. Van alle markten thuis de heren en dames van de vrijwillige brandweer Aalsmeer. Klasse! Nieuwe collega’s zijn altijd welkom. Kijk voor meer informatie op de website: vrijwilligerbijdebrandweer.nl of loop op maandag eens de kazerne aan de Zwarteweg binnen tijdens de wekelijkse oefenavond.

Foto en bron: Brandweer Aalsmeer