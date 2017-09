Brand voorkomen dankzij rookmelder

Aalsmeer – Op donderdag 14 september om kwart over elf in de avond kreeg de politie een melding over een mogelijke brand in de Spoorlaan. Een buurman hoorde binnen in de woning het brandalarm afgaan en had direct aangebeld. Er werd echter niet open gedaan.

Agenten zijn ter plaatse gegaan en zagen in het huis licht branden. Ook de agenten zijn aan gaan bellen en hebben geklopt op de deuren en ramen. Dit werd gehoord door de bewoonster en zij meldde zich bij de voordeur. Ze had een kippetje opgezet en was daarna in slaap gevallen.

Het kippetje was flink zwart geworden en had het brandalarm in werking gezet. Agenten hebben de keukendeur open gezet en de ruimte flink gelucht. Gelukkig goed afgelopen en een bewijs dat rookmelders in huis absoluut geen overbodige luxe zijn. Er kan een brand mee voorkomen worden!

‘Samen Brandveilig’

Eind augustus had de redactie een gesprek met brandweerman Theo de Kruijf over het project ‘Samen Brandveilig’ waarvoor hij op woensdag op pad gaat in Aalsmeer om inwoners te attenderen op de belangrijkheid van rookmelders. Hij komt op afspraak langs bij particulieren en neemt een (gratis) rookmelder mee. Geïnteresseerd in een huisbezoek? Stuur een mail naar samenbrandveilig@brandweeraa.nl of bel 020-5556000.