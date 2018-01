Brand na ramkraak in AH Westwijk

Amstelveen – Vanmorgen, woensdag 31 januari, omstreeks half vier is de brandweer opgeroepen voor een brand na een ramkraak in de Albert Heijn op het Westwijkplein in Amstelveen.

Met een gestolen BMW is de pui van de supermarkt geramd. De auto is daarna in brand gestoken en grotendeels uitgebrand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er hoefden geen woningen ontruimd te worden.

Het is onbekend of er buit meegenomen is. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Om hoeveel daders het gaat is ook nog onbekend.

De politie verricht ter plaatse sporenonderzoek.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

Foto: VTF – Vivian Tusveld