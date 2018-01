Brandje in loods bij jachthaven Dragt

Aalsmeer – Vrijdagmiddag 5 januari omstreeks drie uur is er brand uitgebroken in een botenopslag bij Jachthaven Dragt aan de Stommeerweg.

Een van de boten in de opslag is door nog onbekende reden in brand geraakt. In de loods liggen ongeveer 30 boten opgeslagen. Mogelijk zijn er nog gasflessen aanwezig.

De brandweer is ter plaatse gegaan met wagens en de blusboot om de brand te bestrijden. Het vuur is inmiddels onder controle. De brandweer spreekt van een kleine brand. Er was wel een hevige rookontwikkeling. Drie personen, waaronder de eigenaar en de havenmeester, hebben rook ingeademd. Twee zijn ter controle naar het ziekenhuis vervoerd.

Foto: Marco Carels