Brand in kas aan de Loetenweg

Aalsmeer – Op dinsdag 25 juli rond kwart voor vier in de middag is brand ontstaan in een bedrijf aan de Loetenweg op het bedrijfsterrein te Amstelveen, tegen de N201 aan. De politie en de brandweer waren snel ter plaatse. De brandweerkorpsen van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn zijn het vuur te lijf gegaan. Al vrij snel was opschaling naar grote brand nodig vanwege de lange weg voor de waterwinning.

De melding was dat er brand was bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in plastic verpakkingsmateriaal voor bloemen, maar het vuur woedde in een naastgelegen plantenkas.

Intussen is het sein ‘brand meester’ gegeven. Het nablussen zal nog enige tijd duren.

Foto: Davey Photography/ Davey Baas