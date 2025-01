Mijdrecht – Op de Prinses Margrietlaan in Mijdrecht is in de nacht van zondag op maandag een brand uitgebroken in een woning. De woning zat in een portiekflat. In het trappenhuis was sprake van rookontwikkeling. Hierdoor moesten enkele bewoners hun huis ontvluchten en in de regen op straat wachten. De brandweer had het vuur snel onder controle. De exacte oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Foto: VLN Nieuws