Boottocht Aalsmeer over Hoop

Aalsmeer – Zaterdag 10 augustus zorgde een fikse maar korte regenbui gelukkig voor veel gelach. De deelnemers aan de boottocht door het prachtige watergebied van Aalsmeer lieten zich niet intimideren door de regen en wind en dat was voor Bart, Koos, Peter, Gea Theo en Jenneke – dit keer de werkgroep van Aalsmeer over Hoop – goed om te zien. Zes Aalsmeerse kerken: Dorpskerk, Alpha, De Leg, Oosterkerk, Cama en Lijnbaankerk, vormen tezamen Aalsmeer over Hoop.

Zij hebben een paar jaar geleden de handen ineen geslagen en organiseren voor mensen voor wie het leven niet altijd over rozen gaat en statushouders een paar maal per jaar bijzondere bijeenkomsten of uitstapjes. Na de kerstdiners, de barbecue, de high tea stond voor dit jaar de boottocht met de Westeinder rondvaart op het programma. Henk van Leeuwen sponsorde en was bereid om de veertig passagiers een mooi uurtje – met soms stormachtige momenten – te bezorgen.

Witte schuimkoppen

Met kapiteinspet op, een regenpak aan ‘Had niet gehoeven, veel te warm’, stond een stoere Henk van Leeuwen aan het roer en vertelde over het watergebied dat hem geen moment verveelt. ‘Het is iedere dag weer anders.’ Nu waren het de witte schuimkoppen op de plas, echter varend door de sloten leek windkracht zes terug te vallen tot een lekker briesje. Hij wees op de vele waterlelies hetgeen betekent dat het water steeds schoner wordt. Voor veel van de deelnemers was het de eerste kennismaking met het befaamde watergebied. Nadia uit Moskou ziet Nederland als een sprookjesland. Zoveel lieve mensen, zij zorgen goed voor ons.’ Haar man is vrijwilliger bij de Dorcas en zelf werkt zij in het Kloosterhof.

Alaa is 24 jaar en pas sinds 11 juli in Aalsmeer na vele onbeschrijfelijke jaren in Syrië is hij gelukkig weer herenigd met zijn familie. Hij moet nog verwerken dat hij echt vrij over straat kan lopen. Gelukkig zijn er vrijwilligers die er mede voor gezorgd hebben dat Alaa in Aalsmeer een veilig bestaan kan gaan opbouwen. ‘Lekker’ lacht hij als zijn jongere broer hem een koek geeft. Zijn moeder straalt met haar twee zonen om haar heen. Het is een ontroerend beeld, hetgeen sterker wordt na het luisteren van de verschrikkelijke niet voor te stellen verhalen. De boottocht was niet voor iedereen een première. ‘Maar in deze setting is het heel fijn om met elkaar te kunnen genieten van het water. Het had voor ons best wel wat langer mogen duren.’

Wanneer de vaartocht teneinde is wordt er weer aangemeerd bij het Zorgcentrum Aalsmeer. ‘Het centrum voor de jongeren van gisteren en eergisteren’, volgens Van Leeuwen. Er wordt vanuit de boot gezwaaid en er wordt terug gezwaaid. Twee vrolijke Poolse mannen die op de ‘zwijmel bank’ – gemaakt door keramiste Anneke Harting – gezellig hun biertje drinken helpen met de boten aan de kant te loodsen. Zij helpen de gasten met het veilig uit de boot stappen.

Heerlijke lunch

Na de geslaagde boottocht, was het feest zeker nog niet afgelopen. De gasten wachtten een heerlijke goed verzorgde lunch in één van de zalen van gebouw Irene.

Het werd niet alleen smullen van de croissants en andere luxe broodjes en het lekkere beleg maar het was ook een mooi moment om elkaar beter te leren kennen. Er werden tafels aan elkaar geschoven om de families met kleine kindjes – die de boottocht niet aandurfden – ook een plek te geven.

Aalsmeer Over Hoop – en de vele particuliere sponsors – zorgden weer voor een feestelijke dag en het mooie is dat het hier niet bij blijft. Ook op individuele basis worden het hele jaar door mensen die wat extra hulp nodig hebben ondersteund.

Maar zo’n dag als deze geeft het leven voor iedereen een gouden randje.



Janna van Zon