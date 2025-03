Boothelling Zandeiland 4 blijft in zomer open

Vinkeveen – De openbare boothelling op Zandeiland 4 blijft komende zomer open. Alleen op drukke dagen, wanneer veiligheid en bereikbaarheid van het zandeiland voor hulpdiensten in het geding dreigt te komen, wordt de helling afgesloten. Met deze maatwerkaanpak kunnen recreanten van de boothelling gebruik blijven maken en wordt die alleen afgesloten als het vanwege drukte en veiligheid echt nodig is.

Zandeiland 4 is een populaire bestemming voor dagrecreanten, duikers en mensen met boottrailers die van de boothelling gebruik maken. Vooral in de zomerperiode kan het daarom druk zijn op de parkeerplaats. Dit leidt soms tot opstoppingen en gevaarlijke situaties en belemmert de toegang voor hulpdiensten. Bij wijze van proef hebben de gemeente en recreatieschap Stichtse Groenlanden daarom vorig jaar besloten de boothelling in de maanden juli en augustus af te sluiten en te evalueren. Mede op basis van ervaringen en reacties van recreanten en ondernemers zou worden gekeken of afsluiting ook dit jaar gewenst is.

Reacties

De maatregel riep vorig jaar nogal wat reacties op van zowel begrip als bezwaren. Het permanent afsluiten van de helling tijdens de 2 maanden betekende ook dat de helling was afgesloten op momenten dat het niet druk was. Mede op basis van die reacties is nu besloten de boothelling niet opnieuw twee maanden te sluiten, maar alleen op momenten als het te druk is of te druk dreigt te worden. Dit maatwerk zorgt ervoor dat de boothelling grotendeels open kan blijven.

Maatwerk

Toepassing van dit maatwerk betekent wel, dat recreanten pas op een laat moment weten of de helling is afgesloten. Als dit het geval is, wordt dit onder andere met borden aan beide zijden van de Baambrugse Zuwe en bij Zandeiland 4 kenbaar gemaakt, zodat verkeer niet het zandeiland hoeft op te rijden om tot de ontdekking te komen dat de boothelling is afgesloten. Ook maakt de gemeente dit bekend via haar social media-kanalen en via de website van het recreatieschap. Met deze aanpak komen de partijen tegemoet aan de wensen en bezwaren die vorig jaar leefden en kan worden ingegrepen wanneer de veiligheidssituatie hierom vraagt.

De boothelling op Zandeiland 4 blijft deze zomer open. Foto: aangeleverd.