Boekenweek: generatieverschillen en verbinding

De Ronde Venen – De Boekenweek staat van 11 tot en met 22 maart in het teken van ‘Mijn generatie’. Een thema dat uitnodigt om niet alleen te kijken naar wat generaties van elkaar onderscheidt, maar vooral naar wat ze verbindt.

In De Ronde Venen worden tijdens de 91e Boekenweek diverse activiteiten georganiseerd, variërend van literaire gesprekken tot praktische workshops. Wie in deze periode voor minimaal 17,50 euro aan Nederlandstalige boeken koopt, ontvangt het Boekenweekgeschenk ‘Piaggio’ van Hendrik Groen. De week opent traditiegetrouw met het Boekenbal en eindigt met gratis museumbezoek op vertoon van het geschenk.

Generaties

In het Literair Café in de Bibliotheek Mijdrecht gaan zondag 22 maart om 15.00 uur schrijvers en sprekers met elkaar in gesprek over de manier waarop generaties naast elkaar leven en soms aan elkaar voorbij. Wat noemen we precies vooruitgang? En wie bepaalt dat: de generatie die het verworven heeft, of de jeugd die ermee moet leven? Gespreksleider Youp de Haas ontvangt schrijver Daan Heerma van Voss voor een literaire verkenning langs herinneringen, welvaart, prestatiedruk en veranderende culturele gewoonten.

Voor wie graag digitaal leest maar worstelt met apparaten en instellingen, biedt de Bibliotheek Mijdrecht maandag 16 maart om 16.00 uur een praktische workshop. Deelnemers leren stap voor stap hoe ze e-books kunnen downloaden, overzetten en hun e-reader prettig kunnen instellen. De workshop is geschikt voor beginners; eigen apparatuur meenemen mag.

Alle activiteiten tijdens de Boekenweek zijn gratis en toegankelijk voor iedereen, ook voor niet‑leden. Wel is vooraf aanmelden gewenst. Het volledige programma is te vinden op: www.bibliotheekuv.nl/boekenweek.

Op de foto: Generatieverschillen en verbinding tijdens de Boekenweek. Foto: aangeleverd.