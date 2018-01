Bloemrijke kunst in galerie Sous Terre

Aalsmeer – In de zomer van 2018 opent op de locatie van Galerie Sous-Terre in Aalsmeer het Flower Art Museum. In de aanloop daar naartoe organiseert de galerie als voorproefje een tweetal exposities met kunstenaars die worden geïnspireerd door bloemen en planten. De nieuwe expositie bevat werk van 25 verschillende kunstenaars. Tezamen bieden zij een veelkleurig en uiteenlopend palet aan beeldende kunst, fotografie en schilderkunst. De verbeelding van de bloem staat centraal en vormt voor elke kunstenaar op zijn of haar eigen manier een leidraad.

De nieuwe expositie met werk van deze en andere kunstenaars is vanaf zondag 4 februari te bekijken in de galerie aan de Kudelstaartseweg, recht tegenover de watertoren. Deze dag is een aantal exposerende kunstenaars zelf aanwezig. Iedereen is van harte welkom tussen 13.00 en 17.00 uur. De expositie is daarna elke zaterdag- en zondagmiddag tot en met 25 maart gratis te bezoeken. De galerie is geopend op zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur en doordeweeks op afspraak via 0297-364400 of info@galerie-sous-terre.nl.

Flower Art Museum

De expositie is een voorbode van de nieuwe invulling van de galerie vanaf medio 2018. Dan opent op deze locatie het Flower Art Museum. Weinig thema’s in de kunst bestrijken zo’n breed scala en inspireren zoveel uiteenlopende kunstenaars als de bloem. Dat verdient een bijzondere plek. Die plek komt er nu in Aalsmeer, de bakermat van de Nederlandse sierteelt.

In de komende maanden wordt de galerie stap-voor-stap omgevormd tot museum. De buitenruimte krijgt een opknapbeurt en ook de indeling van de binnenruimte wordt aangepakt. Het Flower Art Museum gaat samenwerken met diverse lokale en regionale organisaties op het gebied van cultuur en toerisme. Meer informatie volgt in de komende maanden. Het museum nodigt kunstenaars en kunstverzamelaars die hun werk tentoon willen stellen uit om te reageren. Dit kan door een foto van het werk (waarin de bloem centraal staat) te mailen naar info@flowerartmuseum.nl, met vermelding van adres en telefoonnummer. Meer informatie: www.sous-terre.nl.