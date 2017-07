‘Bla bla’ bij Sous-Terre en meer uittips

Aalsmeer – Zwarte zaterdag dit weekend, Nederland gaat massaal op vakantie en alle wegen naar zonnige oorden stromen vol. Ook op de luchthaven drommen de mensen samen om het vliegtuig te pakken naar het avontuur. Misschien ziet het deze zaterdag 29 juli ook wel zwart van de mensen tijdens de dorpswandeling in het Centrum. Gids is Jan van Veen, een bevlogen verteller. De wandeling begint om 11.00 uur en startpunt is de VVV in het Boekhuis in de Zijdstraat 12.

Veiling en tropisch feestje

En zal het zwart zien op de tribune van de Historische Tuin? Deze zaterdag wordt weer een veiling gehouden en de bezoekers kunnen bieden op verschillende soorten bloemen, planten en groenten. De aanvang is 15.00 uur. Het tuinbouwmuseum is bereikbaar via de ophaalbrug op het Praamplein.

Vele jaren een populair evenement, de Tropical Night. Helaas zal het deze zaterdag niet zwart zien van de mensen in het Centrum, want dit evenement vindt niet meer plaats. Nou ja, wel in een kleinschalige vorm. Café Joppe presenteert zaterdag 29 juli de Joppical Night met tropische muziek, heerlijke cocktails en frisse speciaal biertjes vanaf 21.30 uur.

Borrel en kunst kijken

Galerie Sous-Terre trakteert vandaag, vrijdag 28 juli, op een nieuwe activiteit. De organisatoren Janna en Peter zitten boordevol leuke ideeën en willen deze graag delen met anderen. Vanaf 15.30 uur wordt een pastis gehouden oftewel een gezellig samenzijn met een (alcoholisch) drankje. Iedereen die kunst in de ruimste zin des woords een warm hart toedraagt, is welkom. Het ‘bla, bla’ zal vooral klinken van de schapen (geen zwarte), de nieuwe bewoners rond de galerie tegenover de watertoren.

De watertoren is overigens aanstaande zondag 30 juli weer open voor bezoekers van 13.00 tot 17.00 uur en de flower-art expositie bezoeken in Sous-Terre kan iedere zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Nog twee tips voor thuisblijvers: Vrolijke kunstwerken in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat, te bezichtigen iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur, of ga Aalsmeer ontdekken met de vernieuwde wandel- en fietsroute van de stichting Oud Aalsmeer langs monumenten en historische plekjes. Deze route is te koop bij de VVV.

Laatste weekend De Bok

Tot slot helaas ‘zwart’ nieuws: Feesterij De Bok in de Hornmeer sluit de deuren. Dit weekend de laatste mogelijkheid om vanaf 16.00 uur een drankje te doen in de horecagelegenheid achter het zwembad aan de Dreef. Diverse omstandigheden, zowel privé als zakelijk, maken het volgens eigenaar Thomas Zekveld niet langer verantwoord om door te gaan. Iedereen die zich de afgelopen jaren op een positieve manier heeft ingezet voor de feesterij wordt hiervoor hartelijk bedankt. Jammer. Wel fijn weekend allemaal in, ondanks de vakantie, toch een bruisend Aalsmeer!