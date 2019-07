Bindingkamp: Zo vader, zo kind

Aalsmeer – De afgelopen twee weken gingen 270 kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar mee met de kampen van de Binding. Dit werd mogelijk door de inzet van 77 vrijwilligers die een week vakantie nemen om een kamp te leiden. Achter de schermen werken dan nog 9 vrijwilligers die het gehele jaar alle voorbereidingen treffen om de in totaal 7 kampen te laten vertrekken.

Alle kampen van 2019 waren maximaal bezet en dat is echt een record. Hoe kan het dat een activiteit die al 77 jaar georganiseerd wordt, zo populair blijft? De foto bij dit artikel geeft het antwoord. Te zien zijn vier trotse vaders die hun zonen en dochters naar de bus brengen voor een eerste Bindingkamp. Het is niet zomaar een groep vaders, want ooit gingen zij zelf samen naar hun eerste kamp. Zij doorliepen de kampcyclus jaar op jaar en hebben beleefd wat het kamp aan hun ontwikkeling heeft bijgedragen.

In elk geval heeft het bij hen teweeg gebracht dat zij ook hun kinderen hebben opgegeven voor het eerste Bindingkamp. Zij troffen elkaar weer bij de bus en dat leidde tot deze foto. Een mooi plaatje dat aangeeft dat de waardevolle beleving van een kampweek graag doorgegeven wordt aan de kinderen.

En die kinderen zetten zich later weer in als vrijwilliger en worden leiding of nemen zitting in de kampcommissie. Waarschijnlijk sturen zij ook hun kinderen dan weer mee met een eerste Bindingkamp en prijkt er over 30 jaar misschien wel een foto met 3 generaties!