Bindingkamp: Groetjes uit Stadskanaal (2)

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 23 juli is een tweede groep van de Binding al heel vroeg naar het kampterrein in Stadskanaal gegaan. Een verslag van Maaike en Elin: “Het was een gezellige lange bus reis met veel grapjes, gegiechel en gepraat. Toen we eindelijk aankwamen gingen we de nee tassen uitpakken en onze tenten versieren. Toen hebben de koks lekkere shoarma gemaakt. Daarna hebben we kennismaak spellen gedaan met ons thema; de gemene deler. Na lekker, kort geslapen te hebben werden we gewekt door de harde muziek van de ochtendtune. We hebben lekker ontbeten waarna een super leuke sportdag volgde met leuke waterspellen dat heerlijk afkoelde met het warme weer. Deze avond hadden de koks tomatensoep, spaghetti en een feest toetje klaar gemaakt. Die nacht heeft iedereen heel veel overgelopen en heel weinig geslapen! De volgende dag hadden we een lange fietstocht naar het boomkroonpad, een wandeling tussen de toppen van de mooie hoge bomen. Om af te koelen hebben we als afsluiting gezwommen in een tropisch meertje. Oftewel, een super leuk begin van een nog leukere week! Groetjes uit Stadskanaal.”