Bijzondere vakprijs voor Kraan Mode

Aalsmeer – 4.000 Ondernemers, 50 genomineerden, 10 finalisten en de winnaar is: Kraan Mode! Afgelopen woensdagavond 18 september is in Duitsland de EK Passion Star Award uitgereikt aan Peter en Sabrina Kraan, eigenaren van Kraan Mode. De EK Passion Star Award is een belangrijke Europese vakprijs voor winkeliers die zich onderscheiden door met een bijzondere passie te ondernemen.

Uit meer dan 50 genomineerden uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kwam Kraan Mode als één van de drie winnaars uit de bus.

“De prijs is een grote erkenning voor alles waar we de laatste jaren zo hard aan gewerkt hebben: de koerswijziging van ons bedrijf, met de grote verbouwing van de winkel in 2018 als hoogtepunt”, vertellen Peter en Sabrina vol trots. Sinds januari 2000 zijn Peter en Sabrina de derde generatie die aan het roer staat van het familiebedrijf aan de Aalsmeerderweg, dat in 1937 is gestart. Bovendien is Peter dit jaar 25 jaar ondernemer.

Dat Kraan Mode nu een prijs wint, die is gebaseerd op passie, innovatie, authenticiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemend vervult de familie met trots. Maar, zo benadrukken Peter en Sabrina: “Trots waren we eigenlijk al. Trots op ons team, op de winkel, op onze collecties en niet in de laatste plaats op onze klanten.”

Vandaag, zaterdag 21 september, wordt feest gevierd in de winkel aan de Aalsmeerderweg. U/jij wordt uitgenodigd het feestje mee te komen vieren. “We trakteren op taart en champagne en proosten graag met jou op de toekomst”, besluiten Peter en Sabrina Kraan. Net als hun medewerkers Marjan, Annelies, Brigitte, Miranda en Sharon hopen de twee ondernemers met vele bekenden te mogen proosten op deze bijzondere vakprijs!

Foto: Peter en Sabrina Kraan met de EK Passion Award (eigen foto).