Bijzondere gast in orchideeënkwekerij

Aalsmeer – “We dachten dat we er goed vanaf kwamen met de storm van afgelopen woensdag 3 januari. Rond één uur in de middag echter paniek in de kwekerij. Een grote zwaan was dwars door het kasdek gewaaid”, vertelt Johan Koehler van OTM Orchids aan de Rietwijkerdwarsweg.

“Een groot raam lag er volledig uit en het arme dier waggelde bloedend door de orchideeën. Veel gewasschade. We hebben de zwaan maar met rust gelaten om erger te voorkomen. Uiteindelijk heeft een medewerker van de dierenambulance de zwaan kunnen vangen en naar de Vogelopvang gebracht. We hopen maar dat hij het redt”, besluit Johan.