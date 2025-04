Beweeg je Sterk: Wekelijkse training voor herstel na kanker

Mijdrecht – Beweging is essentieel voor een sneller herstel na kanker. Inloophuis ‘t Anker in Mijdrecht biedt de wekelijkse training ‘Beweeg je Sterk’ aan, speciaal voor mensen die leven met of na kanker. Dat is op donderdag 17 april van 15.00 tot 15.45 uur. Deze 45-minuten durende sessies helpen je om je fitheid te verbeteren, spierkracht op te bouwen en vermoeidheid te verminderen.

Wat kun je verwachten? Verbetering van fitheid en spierkracht; vermindering van vermoeidheid; oefeningen op maat voor een sneller en gemakkelijker herstel; begeleiding door specialisten: Gerda Schijff in samenwerking met oncologisch fysiotherapeut Stasja Tersteeg.

De training is geschikt voor alle niveaus en wordt gegeven in een veilige, ondersteunende omgeving. Het is meer dan een fysieke oefening; het helpt je om de voordelen van een actieve levensstijl te ontdekken.

Inloophuis ’t Anker is gevestigd aan de Karekiet 49 in Mijdrecht. Kosten: € 3,– per sessie (strippenkaart). Aanmelden via mail: secretariaat@inloophuishetanker.nl of telefoon: 06 -3823 0334 (Mirjam Berk).

