Bestuurders Greenport bij paprikakweker

Aalsmeer – Het bestuur van Greenport Aalsmeer gaat regelmatig op bezoek bij bedrijven in de regio om te horen wat er speelt in de sector en te bekijken wat partijen voor elkaar kunnen betekenen. Op woensdag 17 januari gingen stichtingbestuurders Jeroen Nobel en Coen Meijeraan en bestuurders Innovatie Ad Verburg en Marcel Brans op werkbezoek bij de paprikakwekerij van Duijnisveld in De Kwakel. De neven Ruud en Leo Duijnisveld, eigenaren van het familiebedrijf, ontvingen het gezelschap en leidden hen rond op hun nieuwe locatie in De Kwakel. Het bedrijf produceert jaarlijks ongeveer 36 miljoen stuks topkwaliteit paprika’s, hoofdzakelijk voor de Britse markt.

Met de bestuurders van de Greenport spraken zij over ontwikkelingen in de sector. Aandachtspunten zijn onder meer de levering van CO₂ en warmte en voldoende geschoold personeel (MBO+). In beide gevallen kunnen het Groen Onderwijscentrum en de Greenport Aalsmeer behulpzaam zijn. Het Groen Onderwijscentrum doet van alles om meer studenten te bewegen te kiezen voor deze sector. Daarnaast heeft de Greenport tot doel om samen met tuinders, leveranciers en overheden glastuinders aan te sluiten op CO₂– en Warmtenetten.

Derde generatie

Inmiddels staat de derde generatie Duijnisveld aan het roer van het bedrijf dat oorspronkelijk uit het Westland komt. Sinds 2006 is de paprikakwekerij gevestigd in Nieuwveen en op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe vestiging in De Kwakel. Beide locaties, goed voor zo’n 18 ha, zijn innovatief van opzet. Zo maken zij gebruik van een warmte-krachtkoppelingsinstallatie om de kas te verwarmen en tegelijkertijd stroom te produceren, dubbele schermen om minder energie te verbruiken, regenwateropvang en recirculatie van overtollig drainwater. Verder werkt het bedrijf zoveel mogelijk met biologische bestrijding, ofwel ‘maximaal biologisch’.