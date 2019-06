Berber Veldkamp nieuwe kinderburgemeester

Aalsmeer – De nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer is Berber Veldkamp. Berber is gekozen uit zes kandidaten tijdens de verkiezingsdag van afgelopen woensdag. Bijna 350 kinderen brachten hun stem uit op drie locaties in Aalsmeer en Kudelstaart.



De 10-jarige Berber komt uit Kudelstaart en zit daar op de Antoniusschool. Ze wil zich onder meer inzetten voor een beter milieu met meer ruimte voor insecten. Thuis zet ze zich al in voor het milieu door minder vlees te eten, goed afval te scheiden en te zorgen voor veel groen in de tuin. Haar hobby’s zijn voetballen en dansen. Later wil ze graag kinderarts worden.

Het waren spannende verkiezingen, want Berber versloeg de vijf andere prima kandidaten met een nipt verschil van 22 stemmen. Wethouder Robbert-Jan van Duijn heeft alle kandidaten donderdagmiddag persoonlijk de uitslag verteld.

Maandag 17 juni gaat burgemeester Gido Oude Kotte bij de school van Berber langs om zijn ‘kleine’ ambtsgenoot te feliciteren.

Op 27 juni wordt Berber tijdens ‘Bouw een Bootje’ als nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd en neemt ze officieel het stokje over van de huidige kinderburgemeester Hannah Fokkema.