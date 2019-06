Berber nu officieel kinderburgemeester

Aalsmeer – Kinderburgemeester Hannah Fokkema heeft tijdens het jaarlijkse evenement ‘Bouw een Bootje’ officieel haar ambtsketen overgedragen aan Berber Veldkamp. Berber gaat in het schooljaar 2019-2020 haar taken als kinderburgemeester uitvoeren. Wethouder Robbert-Jan van Duijn sprak als locoburgemeester beide meiden toe en was zeer lovend over hun inzet voor Aalsmeer.

Op het zonovergoten Surfeiland waren zo’n vierhonderd kinderen getuige van de officiële overdracht van de ambtsketen door Hannah aan Berber. De 10-jarige Berber komt uit Kudelstaart en zit op de Antoniusschool. Ze wil zich onder meer inzetten voor een beter milieu met meer ruimte voor insecten. Thuis zet ze zich al in voor het milieu door minder vlees te eten, goed afval te scheiden en te zorgen voor veel groen in de tuin. Haar hobby’s zijn voetballen en dansen. Later wil ze graag kinderarts worden.

Hannah blijft zich inzetten

De 10-jarige Hannah Fokkema uit Kudelstaart kan zich nu weer volledig richten op school. Maar dat betekent niet dat ze helemaal stopt met haar inzet voor Aalsmeer en wijde omgeving. Zo heeft ze als één van haar laatste acties als kinderburgemeester een statiegeldton geplaatst bij supermarkt Deen. Het statiegeld gaat naar drie goede doelen: Sam& voor alle kinderen, Jantje Beton en Kika. De actie loopt nog een aantal maanden. Als Hannah wordt gevraagd naar haar mooiste momenten als kinderburgemeester weet ze niet te kiezen. “Ik vond het gewoon een heel mooi jaar”, zegt ze enthousiast. “En ik denk dat Berber ook een mooie tijd gaat krijgen.”

Trotse wethouder

Wethouder Robbert-Jan van Duijn zegt trots te zijn op de meiden, maar ook op alle kinderen die graag kinderburgemeester wilden worden. “Als ik moet spreken voor zoveel kinderen vind ik dat nog altijd spannend”, laat de wethouder weten. “Daarom vind ik het razend knap dat jullie je plannen al zo goed duidelijk kunnen maken.”

Foto Arjen Vos Fotografie: Hannah Fokkema wenst haar opvolger als kinderburgemeester Berber Veldkamp (rechts) veel succes.