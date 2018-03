Veel te beleven tijdens 41ste Kom in de Kas

Aalsmeer – De wereld van de glastuinbouw is kleurrijk en zit vol verrassingen. Tijdens Kom in de Kas op zaterdag 7 en zondag 8 april kan de consument kennis maken met deze verrassende wereld die achter het glas van de kas schuil gaat. In regio Aalsmeer nemen zes bedrijven deel, dit jaar is er gekozen voor de Hoofdweg in De Kwakel. Van 10.00 tot 16.00 uur openen de bedrijven hun deuren om de mensen te laten zien en ervaren wat voor moois er allemaal groeit in de kassen.

Kleurrijke toekomst

Thema van Kom in de Kas 2018 is een kleurrijke toekomst. Enthousiaste glastuinbouwonder-nemers laten dit weekend zien hoe zij dag in dag uit bezig zijn om smaakvolle groenten, kleuri-ge bloemen en verrassende potplanten te kweken en hoe zij daarbij voortdurend op zoek zijn naar nieuwe smaken, nieuwe kleuren en vormen. Wat voor dit jaar heel bijzonder is dat de Firma Duijnisveld deel neemt aan Kom in de Kas. Zij hebben een compleet nieuwe kwekerij en kweken op 9 ha paprika’s. Verder doet er een potorchideeën kwekerij, een bolbloemen, bloembollen bedrijf, hortensia kweker en vermeerderaar, kuipplanten kweker en vermeerderaar en een akkerbouwer, die aardappels kweekt, mee. Wat een diversiteit aan bedrijven.

Veel te beleven

Behalve rondleidingen op de bedrijven en ontdekken hoe alles groeit en bloeit, worden er ook andere interessante activiteiten georganiseerd. Groei en Bloei afdeling Aalsmeer is aanwezig met een standje. Voor de kinderen is er een springkussen en op zaterdag kunnen ze een clown tegenkomen die trucjes met CO2 uithaalt. Zaterdagmiddag is er een muzikaal optreden van Shantykoor de Brulboeien, zondag rond de middag is er een ballonnen clown en op zondagmiddag een optreden van Opera Familia. Kinderen kunnen meedoen aan een interactieve speurtocht waarmee de beleving in de kas wordt vergroot. Meedoen aan deze speurtocht kan door thuis alvast de KomInDeKas app te downloaden (geschikt voor Android en Apple). Kom in de Kas is een heerlijk uitje voor het hele gezin, lekker in de buurt en helemaal gratis.

Over Kom in de Kas

Kom in de Kas is het grootste publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouw en wordt in 2018 voor de 41e keer georganiseerd. In regio Aalsmeer nemen zes bedrijven deel om te laten zien waar ze trots op zijn: mooie, verse, gezonde en veilige natuurproducten. De ope-ningstijden zijn van 10.00 tot 16.00 op zaterdag 7 en zondag 8 april. Parkeren kan op het parkeerdak van Bloemenveiling Royal FloraHolland (Legmeerdijk 313, Aalsmeer), vandaaruit rijden gratis pendelbussen naar de bedrijven. Kom in de Kas is gratis toegankelijk en wordt mede mogelijk gemaakt door GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Interpolis en Rabobank. Volg Kom in de Kas ook via Facebook, Twitter en Instagram. Voor meer informatie kijk op www.komindekasaalsmeer.nl.