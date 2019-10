Beleef geschiedenis Aalsmeer: Nostalgie en herkenning

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 12 oktober was het alsof men even terug in de tijd stapte in De Oude Veiling, waar een evenement rondom de geschiedenis van Aalsmeer plaatsvond. Het was een middag vol nostalgie en herkenning, er werden oude (jeugd)herinneringen opgehaald en men genoot zichtbaar van de films en lezingen over het Aalsmeer van vroeger. Samen met een mooie tentoonstelling, oud-Hollandse spelletjes en lekkernijen maakten dit het tot een zeer geslaagde eerste editie.

Krachten gebundeld

Een paar keer per jaar bundelen de partners uit De Oude Veiling hun krachten met een gezamenlijk evenement. Omdat oktober de maand van de geschiedenis is, besloten de Bibliotheek Amstelland, ESA, GewoonDoen en Cultuurpunt Aalsmeer daarom dit keer een evenement rondom de geschiedenis van Aalsmeer te organiseren. En met succes! In de bibliotheek kon men met het magische greenscreen op de foto op locaties uit het verleden en werden (boek)presentaties gehouden.

Spelletjes, films en lezingen

Bij het Cultuurpunt waren tal van oud-Hollandse spelletjes te vinden, zoals spijkerpoepen, steltlopen, koekhappen, ganzenbord, pim-pam-pet en ezeltje prikje. Ook kon men genieten van oud-Hollands snoepgoed en heerlijke baksels van GewoonDoen. De films over Aalsmeer in de jaren dertig en zestig, mogelijk gemaakt door Stichting Oud Aalsmeer, werden driemaal vertoond in de grote zaal, maar bleken zo’n hit dat ze nog een vierde keer werden opgestart. De lezingen over de Watertoren, de Zijd- en Dorpsstraat en Kudelstaart waren ook erg populair.

‘Ouderwetse huiskamer’

Veel herkenning was er in de nagebouwde ‘ouderwetse huiskamer’ in de foyer. Daar stond een waar mini-museum, met foto’s en kleding van muziekverenigingen, fotoboeken en oude gebruiksvoorwerpen zoals een strijkbout, servies, fietsen, lampen, tafels, stoelen en kleedjes. Ook oude gereedschappen en objecten uit de tuinbouw en bloemenveiling en verse aardbeien waren daar te vinden. Het was een middag voor jong en oud en er kan wel gesproken worden van een zeer geslaagde eerste editie.

Food in de Veiling

Het volgende evenement, Food in de Veiling, vindt plaats op zaterdag 14 december. Tijdens dit evenement staat De Oude Veiling in het teken van eten, maar zo midden in december natuurlijk ook een beetje in het teken van kerst. Het is de tweede editie van ‘Food in de Veiling’ en het belooft weer een mooie te worden. Meer informatie volgt, maar de datum kan alvast in de agenda genoteerd worden.

Foto’s: www.kicksfotos.nl en Cultuurpunt Aalsmeer