Bedankje voor jonge mantelzorgers

Aalsmeer – Zo’n tien procent van de jongeren geeft thuis mantelzorg aan een naaste met een ziekte of beperking. De gemeente Aalsmeer wil deze jonge mantelzorgers bedanken en stuurt ze daarom in samenwerking met Mantelzorg & Meer een kleine attentie in de Week van de jonge mantelzorger.

Bij jonge mantelzorgers is thuis een broer, zus, vader of moeder langdurig ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief. Hierdoor maken ze zich vaker zorgen dan andere leeftijdsgenoten. Omdat het niet anders kan of omdat ze zich verantwoordelijk voelen, helpen ze meer mee in huis dan leeftijdsgenoten. Deze zorg combineren met vrienden, sport en school kan soms erg lastig voor hen zijn.

“Wij zijn heel trots op de jongeren die thuis deze zware taak op zich nemen. Maar we vinden het belangrijk dat zij ook de tijd nemen voor zichzelf. Om dat te stimuleren sturen we deze week ze een horeca cadeaubon. We hopen dat ze daarmee even een rustmomentje opzoeken op een terras of misschien binnenkort wel weer in een restaurant in Aalsmeer. En dat er dan even voor hen gezorgd wordt. In deze Week van de jonge mantelzorger willen we ook extra benadrukken dat jonge mantelzorgers er niet alleen voor staan. Mantelzorg & Meer en ons Sociaal Loket zijn er voor ze als ze hulp nodig hebben”, aldus wethouders Wilma Alink van Zorg en Bart Kabout van Jeugd.

Upcycle workshop

De Week van de jonge mantelzorger is van 1 tot en met 7 juni. Speciaal voor deze gelegenheid organiseren Mantelzorg en Meer en Het Cultuurgebouw Hoofddorp op 5 juni van 12.00 tot 16.00 uur een Upcycle Workshop. Jonge mantelzorgers kunnen dan aan de gaan slag met hout, verf en meer en zo nieuw leven brengen in oude spullen! Maak van pallets een tafel, van je oude skateboard een wandplank, buig lp-platen om tot lampenkap of stoffeer de oude stoel van oma. Het kan allemaal. De activiteiten zijn voor jonge mantelzorgers in Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn. Aanmelden kan via info@mantelzorgenmeer.nl of 020-5127250 en onder vermelding van naam, e-mailadres, woonplaats en leeftijd.

Contact

Wil je meer informatie of in contact komen met andere jonge mantelzorgers? Ga dan naar www.mantelzorgenmeer.nl/jonge-mantelzorgers.