Banenmarkt brengt werkzoekenden en bedrijven samen

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen organiseerde samen met Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen een banenmarkt. Dit was vorige week dinsdag 4 maart direct na het beroepenfeest Veen en Amstelland On Stage. Bijna zeventig bedrijven deden mee. Op één middag maakten zij eerst kennis met vmbo-jongeren om hen warm te maken voor hun beroepskeuze. Daarna gingen zij in gesprek met ruim 200 werkzoekenden, waarvan sommigen nu misschien al zijn gestart bij een nieuwe werkgever.

Na eerdere succesvolle edities was ook deze banenmarkt drukbezocht. Veel bedrijven zijn nog steeds op zoek naar personeel. In De Ronde Venen en de regio eromheen zijn ook nog steeds werkzoekenden, al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeenten willen zorgen voor een betere verbinding tussen beide partijen. Werkzoekenden die bekend zijn bij de gemeenten of het UWV kregen een uitnodiging. Omdat de banenmarkt dit keer in Sporthal De Waterlelie in Aalsmeer was, werden zij met een touringcar gebracht en na afloop weer thuisgebracht.

Karin Wateler, organisator van beroepenfeest Veen en Amstelland On Stage, kijkt tevreden terug: “Fantastisch om vmbo-jongeren en bedrijven met elkaar te verbinden en dit jaar ook werkzoekenden een kans te geven. Dit is een mooie toevoeging aan het beroepenfeest! Een groot dankjewel aan alle bedrijven en professionals die hun vakkennis en enthousiasme hebben gedeeld.”

Wethouder Anja Vijselaar, verantwoordelijk voor economie en arbeidsmarkt: “Werkgevers staan te springen om personeel en deze banenmarkt helpt hen om op een laagdrempelige manier in contact te komen met werkzoekenden. Nergens anders kan een werkgever op één dag tientallen kandidaten ontmoeten. Tevens was er veel diversiteit in de aanwezige bedrijven zoals in de zorg, schoonmaak, logistiek, productie, beveiliging, bouw, detailhandel, onderwijs en kinderopvang. Ook was er een uitzendbureau om werkzoekenden te begeleiden naar passend werk.”

Voor werkzoekenden was dit dé kans om verschillende beroepen te ontdekken en direct kennis te maken met toekomstige werkgevers. Er zijn visitekaartjes uitgewisseld, contactgegevens genoteerd en zelfs al kennismakingsgesprekken gepland. De gemeente kondigt aan dat de volgende editie in mei of juni plaatsvindt.

Drukbezochte banenmarkt brengt werkzoekenden en bedrijven samen. Foto: aangeleverd.