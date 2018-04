Joppe op z’n kop gezet door bandbrouwers!

Aalsmeer – De bandbrouwerij was afgelopen zaterdag 21 april neergestreken in café Joppe en dit bracht veel gezelligheid en gevarieerde livemuziek. De bandbrouwerij is een initiatief van Sander Jongkind van N201 en gitarist Bart Vreken uit Aalsmeer en geeft (jonge) muzikanten de mogelijkheid om met elkaar muziek te maken, van elkaar te leren, podiumervaring op te doen en liedjes te ontwikkelen. Iedere week komt een steeds groter wordende groep bij elkaar in N201 en het plezier in dit leerzame, muzikale treffen is altijd weer groot.

Inmiddels zijn diverse bandjes gevormd en deze veelal ‘gevorderde’ bandbrouwers mochten zich laten zien en horen voor vrienden, familie en belangstellenden. En ze waren er allemaal, wat was het druk! Het publiek werd getrakteerd op muziek van de formaties Hello Chicago, Marit & Sabine, Nick & Joris, ZuckerFree, The Black T’s en De Blue Band.

Al met al een hele leuke en gevarieerde presentatie. Café Joppe op z’n kop gezet door de bandbrouwers! Ben jij (beginnende) muzikant en wil je graag ook met anderen muziek maken? Dan is de bandbrouwerij zeker iets voor jou! Nagenoeg iedere vrijdagavond in N201 aan de Zwarteweg 90 vanaf half negen.