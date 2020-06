Bandbrouwerij: Vrijdag jammen in N201

Aalsmeer – Op vrijdag 12 juni kon er eindelijk weer gejamd worden in N201 en dat werd hoog tijd getuige het maximale aantal aanmeldingen van 30 deelnemers die er allemaal veel zin in hadden. Dat was deze avond duidelijk te merken. Voorlopig is de Bandbrouwerij om de week op vrijdagavond in N201 aan de Zwarteweg 90. De eerstvolgende is op 26 juni aanstaande.

Vanwege de geldende maatregelen kunnen er een beperkt aantal mensen tegelijk in de oefenruimtes. Dat verschilt per ruimte en staat duidelijk aangegeven evenals de overige voorzorgsmaatregelen, maar het is goed te doen want N201 is een groot gebouw, ruimte zat. Om teleurstelling te voorkomen moeten deelnemers zich aanmelden om mee te doen. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar mail@n201.nl of een appje naar 06-52006774. Je naam wordt dan op een lijst gezet en deze lijst wordt ’s avonds gecontroleerd. Als je niet op de lijst staat kun je niet meedoen. Als je niet komt opdagen, mag je de volgende keer niet meedoen. Het maximum aantal deelnemers is dertig.

En verder: Ben je niet fit? Niet komen. Houdt afstand tot elkaar en ga niet onnodig door het pand heen en weer lopen. De bar is open, ga niet te dicht bij elkaar zitten, maar verspreid aan de diverse tafeltjes die er staan.

De vorige keer bleek dat allemaal niet zo’n probleem te zijn en het was heel gezellig om iedereen weer te zien, dus aanstaande vrijdag wordt wederom een leuke avond verwacht met veel muziek!

Nachtruis dj-café

N201 gaat ook weer starten met dj-café Nachtruis. Op zaterdag 18 juli kunnen liefhebbers van 19.00 tot 23.59 uur genieten van muziek door de dj’s Mister Marcel, Franky-B en Mindmistake. Nachtruis wordt niet in de café-ruimte gehouden, maar vindt plaats in de grote zaal van het cultureel centrum aan de Zwarteweg 90. Nachtruis wordt geheel volgens de richtlijnen georganiseerd, dus corona-proof. De hele avond zal ook online te volgen zijn via livestream. De entree is gratis, maar vol is vol. Kom dus op tijd!