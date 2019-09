Bandbrouwerij gaat weer van start!

Aalsmeer – Vrijdag 20 september gaat de Bandbrouwerij weer van start in N201 aan de Zwarteweg. Alle muzikanten uit de regio zijn welkom om te komen jammen in een van de oefenruimtes van N201 of op het podium in de zaal.

Op welk niveau je speelt en welk genre maakt niet uit, de bandcoaches en de andere aanwezige muzikanten zorgen er wel voor dat je ergens aan kunt haken. Ook als je geen instrument speelt ben je welkom om een kijkje te komen nemen, darten, poolbiljarten of gewoon gezellig een drankje te doen in het café van N201.

Entree is gratis, aanvang 20.00 uur. De volgende Bandbrouwerij is al meteen de week erna op 27 september en daarna telkens om de week. Meer info, foto’s en alle data zijn te vinden op de facebookpagina van De Bandbrouwerij