Auto te water door beslagen ramen

Aalsmeer – Zaterdag 13 januari even na tien uur in de avond is bij de Japanlaan een auto te water geraakt. Een persoon is ter plaatse door de ambulance nagekeken. De auto zal door een berger geborgen worden.

De politie was snel ter plaatse en onderzoekt de oorzaak van het eenzijdige ongeval. Een omstander weet te vertellen dat de bestuurder uit een uitrit aan de overkant van de weg kwam en zo rechtdoor de sloot in reed.

Inmiddels is de oorzaak van het ongeval vastgesteld. De bestuurder blijkt door beslagen ramen een inschattingsfout gemaakt te hebben. “De automobilist raakte gelukkig niet gewond, maar dat had ook anders kunnen aflopen”, aldus de politie. “Wij kunnen niet vaak genoeg benoemen hoe belangrijk het is vrij zicht te hebben in de auto. Het gaat niet alleen om de bekeuring die je kunt krijgen voor bevroren of beslagen ramen, maar juist om de veiligheid van jezelf en van anderen!”

Foto: VTF – Vivian Tusveld