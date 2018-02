Auto voor Ineke Vos bij Bloemenzegelactie

Aalsmeer – Ze was er helemaal beduusd van, zelfs toen ze al in de auto zat en uitleg kreeg van dealer Dirk van der Wal. Ineke Vos is de winnares van de Kia Picanto, de hoofdprijs van de actie van de Bloemenzegelwinkeliers. Donderdagavond 1 februari vond in de veilingzaal in The Beach de prijsuitreiking plaats.

De 27 prijswinnaars en hun aanhang werden behoorlijk in spanning gehouden door de organisatie en oud-burgemeester Joost Hoffscholte, die gevraagd was de uitreiking van de prijzen op zich te nemen, werkte hier op hilarische wijze aan mee. “De spanning stijgt, voelt u ‘m”, aldus Hoffscholte nadat een tiental winnaars hun prijs overhandigd hadden gekregen. De prijzen waren allen door Bloemenzegelwinkeliers beschikbaar gesteld en varieerden van mooie boeketten, lekkere vis- en vleesschotels, bonbons en een stapel boeken tot een servies, een uitgebreid beauty-pakket, een flatscreen televisie en dus de hoofdprijs een Kia Picanto.

20.000 Zegelboekjes

Het was een gezellige avond waar alle winnaars flink verwend werden met koffie, thee, gebakjes en later op de avond een drankje en een snack. Dit jaar was gekozen voor een andere wijze van uitreiken van de prijzen. Bij notaris Geert Labordus waren uit de stapel van liefst 20.000 ingeleverde zegelboekjes (zo’n 1.000 meer dan vorig jaar) de 27 winnaars getrokken. De boekjes waren vervolgens in enveloppen gestopt en tijdens de prijsuitreiking pas open gemaakt. Zelfs de organisatie wist dus niet wie met welke prijs naar huis zou gaan. De enveloppen waren stevig dicht geplakt, de briefopener die aan de oud-burgemeester was uitgereikt bleek geen overbodige luxe. Naarmate de uitreiking vorderde verklapte hij steeds meer handigheid te krijgen in het openen.

Hoffscholte vergeleek de actie van de Bloemenzegelwinkeliers met de postcodeloterij, waar miljoenen mensen in heel Nederland aan meedoen, en concludeerde dat de kans op een prijs bij de Bloemenzegelwinkeliers veel groter was. Het was de achtste keer op rij dat deze actie om spaarders extra te trakteren werd gehouden. Zegels sparen van de Bloemenzegelwinkeliers is een van de oudste spaarsystemen in Nederland. Een unieke manier van klantenbinding, zo zei Hoffscholte, die de ondernemers hiervoor complimenteerde. “Dat dit nog vele jaren een succes mag blijven.”

Hoofdprijzen

De prijswinnaars waren overigens niet alleen afkomstig uit Aalsmeer en Kudelstaart. Ook winnaars uit De Kwakel, Uithoorn en zelfs Nieuw-Vennep werden een kleine twee uur in spanning gehouden. De hoofdprijs voor winnares Ineke Vos kwam als geroepen. De inwoonster vertelde een oude auto te rijden, die eigenlijk wel aan vervanging toe was. Een welkome prijs dus. Vanaf vandaag rijdt ze rond in een prachtige zwarte Kia Picanto van Van der Wal en Vaneman met ook nog eens zeven jaar garantie. De tweede prijs, een imposante flatscreen televisie van Hartelust, is gewonnen door het echtpaar Douma-Blom uit Kudelstaart en met de derde prijs, een uitgebreid beautypakket van Dio Van der Zwaard, is eveneens een Kudelstaartse blij gemaakt, mevrouw J. de Zanger toonde grote blijheid en dankbaarheid.

Bonnetje

De Bloemenzegelwinkeliers hadden, net als vorig jaar, nog een extra prijs in petto. Bij de ontvangst was aan alle winnaars een bonnetje voor de garderobe gegeven en de winnaar van dit nummer kreeg liefst 250 euro aan waardebonnen te besteden bij de deelnemende Bloemenzegelwinkeliers. Uit de pot werd nummer 580 getrokken en de eigenaresse hiervan zorgde voor een lachsalvo. Ze wist dat ze het nummer had, maar waar was ie gebleven? Joost Hoffscholte begreep het wel. In een tas van vrouwen gaan zoveel spullen… Het bonnetje kwam na enige tijd tevoorschijn en winnares Linda van der Steeg uit Uithoorn was zichtbaar blij met deze grote prijs.

Het was weer een gezellige en voor de winnaars spannende avond. Na de uitreiking van alle prijzen werd met een drankje nog geruime tijd nagepraat. De winnaars keerden, na de organisatie bedankt te hebben, tevreden huiswaarts. “Heel leuk om mee te mogen maken”, aldus een van hen.