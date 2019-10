Auto door botsing zwaar beschadigd

Aalsmeer – Op woensdag 16 oktober rond vijf uur in de middag zijn een vrachtwagen en een auto op elkaar gebotst. Bij deze aanrijding in de Lakenblekerstraat, ter hoogte van de Turfstekerstraat, is een auto zwaar beschadigd geraakt.

De politie en de ambulancedienst zijn ter plaatse gegaan. De inzittende van de auto is door de medewerkers van de ambulance behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding. De zwaar beschadigde auto is door een takelbedrijf opgehaald.

Foto: Marco Carels