Vinkeveen – In de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 oktober bemerkte bewoners van de Waverbancken rond half vier dat er een auto in de brand stond. De direct gealarmeerde brandweer heeft de brand geblust. Het ging om een Citroën C1.

Opmerkelijk was dat er een jerrycan vloeistof op de auto stond. De politie vermoedt daarom dat de auto in brand is gestoken en is een onderzoek gestart. De auto was nog maar twee weken in bezit van de eigenaresse.