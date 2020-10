Mijdrecht – Op zaterdag 10 oktober was daar alweer de laatste competitiewedstrijd van het door Orientrade B.V. (Import and Export Tropical Plants) gesponsorde Atlantis D1.

Door de Corona maatregelen helaas zonder het normaal toegestroomde publiek maar dat mocht de pret niet drukken. De weergoden waren gunstig, het bleef tijdens de wedstrijd redelijk droog. Alle spelers waren er: Daniel, Joas, Lucas, Melle, Tobias, Carice, Fenna, Sara en Willemijne. Als extra speler vulde Flore deze plek weer super in.

Vorige week was het kampioenschap al binnen gehaald maar ook deze wedstrijd wilde Atlantis D1 natuurlijk succesvol eindigen. Volgens coaches Sander van der Sluijs en Fay Trompert was het vooral een leuke en aanvallende wedstrijd met genoeg kansen voor Atlantis D1. De ruststand was 3-1. Ook in de tweede helft kwam OVVO D2 niet tot veel scoren want de wedstrijd werd gewonnen met 6-2!



Najaarseizoen

Atlantis D1 is kampioen van het najaarsseizoen!

Het feestje voor deze mooie prestatie houden deze toppers nog tegoed maar hopelijk kan dit spoedig gevierd worden. Speciale dank aan de coaches Sander en Fay voor hun inzet en Orientrade B.V. voor de sponsoring is hier wel op zijn plek.

Nu even rust qua wedstrijden, al hopen we natuurlijk in november weer fijn de zaal in te kunnen om de wedstrijden te spelen. Een oefenwedstrijd staat gepland om 12.00 uur in De Phoenix in Mijdrecht. Voor nu even genieten van deze mooie prestatie.