Atlantis 1 maakt valse start: 13-12 verlies bij kv HBC

Beverwijk/Mijdrecht – Atlantis 1 reisde op zaterdag 5 april af naar Beverwijk voor de wedstrijd tegen KV HBC. De wedstrijd werd om 14.40 uur gespeeld op het nieuwe veld van HBC. De korfbalploeg uit Mijdrecht begon sterk maar moest aan het einde wel de punten laten bij HBC: 13-12.

Atlantis begon scherp aan de wedstrijd. Al vroeg in de wedstrijd wist Maud de Jong twee keer achter elkaar te scoren met afstandsschoten, waarmee Atlantis snel op een 0-2 voorsprong kwam. HBC kwam daarna beter in de wedstrijd en wist langszij te komen. De eerste helft ging op en neer, met doelpunten aan beide kanten. Tessa Verweij en Sander van der Sluijs hielden Atlantis in de race, maar tegen het einde van de eerste helft liep de formatie uit Beverwijk uit naar 7-4. Dit was ook de ruststand.

Na de rust verkleinde Kevin Keijman de achterstand met een benutte strafworp. Ondanks de tegendoelpunten, bleef Atlantis vechten. Er werd gewisseld en gezocht naar de juiste combinaties. Zo kwamen onder anderen Lotte Gortenmulder en Davey van Putten in het veld om nieuwe energie te brengen. De spanning was om te snijden in de laatste minuten. Dankzij doelpunten van onder andere de broers van der Sluijs, kwam de korfballers uit Mijdrecht in de slotfase sterk terug tot 13-12. Dit was echter net niet genoeg om punten mee terug te nemen naar huis.

Op zaterdag 19 april speelt Atlantis 1 om 15.30 uur thuis tegen Rapid 1.

Op de foto: Teamfoto van Atlantis 1. Foto: aangeleverd.