Aquarellen en glaskunst in Oude Raadhuis

Aalsmeer – Acht aquarellisten van de Hollandse Aquarellisten-kring en twee glaskunstenaars zijn neergestreken in het Oude Raadhuis voor de allernieuwste expositie in dit prachtige monumentje aan de Dorpsstraat. En het zijn niet de eerste de beste, want in het verleden exposeerden afvaardigingen van deze waterverfkunstenaars al in het Stedelijk Museum, het Van Abbemuseum en in het Gemeentemuseum in Den Haag. Daarbij was glaskunstenaar Yvonne Trossél eerder al op televisie te zien in Het Klokhuis. Kortom een gerenommeerd groepje vakmensen dat licht en Hollandse luchten weet te vangen in hun werk.

Voor elk wat wils

Zoveel mensen en zoveel smaken. Daar valt nu eenmaal niet aan te ontkomen. Dat waterverf veel mogelijkheden biedt blijkt wel uit de diversiteit aan stijlen en technieken die er te zien zijn. Hele abstracte bijna ijle werken prijken er naast realistische impressies van landschappen in die typische aquareltechniek. Bij deze expositie valt er, vanwege die diversiteit, voor elk wat wils te genieten.

Deelnemers aan de expositie zijn de aquarellisten Arien de Groot, Jan van Kempen, Kris Spinhoven, Marjoke Staal, Paul Hugo ten Hoopen, Rob Otte, Suzanne van Reenen en Toine Moerbeek en de glaskunstenaars Yvonne Trossèl en Jolanda Prinsen

Opening met livemuziek

De beeldende kunstcommissie van Stichting KCA heeft weer een tot de verbeelding sprekende expositie binnen haar muren weten te halen. De expositie wordt zaterdag 27 januari om 16.00 uur officieel geopend door Sipke Huismans, voorzitter Hollandse Aquarellistenkring. Er is ook live muziek. De tentoonstelling loopt door tot en met zondag 11 maart en is elke week van donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur te bezoeken in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9.