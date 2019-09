Applaus voor Andre en Frenna in de feesttent

Aalsmeer – De feestweek dendert door en hoe! Ook vrijdagavond 13 september werden de bezoekers in de uitverkochte tent getrakteerd op een scala aan artiesten.

Andre Hazes.

Andre Hazes en zijn band kregen een daverend applaus en zo’n beetje alle bezoekers zongen uit volle borst mee met rapper Frenna toen hij ‘Verleden tijd’ inzette.

Rapper en zanger Frenna.

Ook Charly Lownoise & Mental Theo kregen de beentjes van de vloer en de handjes in de lucht. Weer een topavond met, en dat mag zeker gezegd, weer een geweldige lichtshow!

Mental Theo & Charly Lownoise

Vanavond, zaterdag 14 september, is (helaas) alweer de laatste feestavond in de tent op het Praamplein. Zij die kaarten hebben (ook deze avond was snel uitverkocht) gaan kijken, luisteren en vast genieten van 2 Brothers on the 4th Floor, de Partyfriex, Lucas & Steve en de Snollebollekes. Voor de muziek bij aanvang en tussen de acts door draagt DJ Joost zorg. Veel plezier allemaal!

Foto’s: www.kicksfotos.nl