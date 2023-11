Andries Tunru verrast met meesterlijke improvisatie￼

Uithoorn – Zondag presenteerde cabaretier Andries Tunru in de volledig bezette zaal van De Schutse zijn nieuwe programma “Marmer”. Als prijswinnaar had hij al op verschillende cabaretfestivals de aandacht getrokken van de theaterwereld en de pers. “Een groot talent waar we nog jarenlang van kunnen genieten”, schreven kunstredacteuren in de dagbladen. Aan zulke talenten biedt ook de Stichting Culturele Activiteiten (SCAU) graag een podium. Een uur en een kwartier lukte het Andries Tunru met ontspannen gemak en in vlot tempo zijn publiek aangenaam te onderhouden. Zijn jeugd met een merkwaardige stiefvader en wonderlijke huisregels bood meteen al stof voor verhalen waarin hij met humor al lang afstand had genomen van de, jong ervaren, minder leuke kanten en absurditeit in het toenmalige huiselijk verkeer. De lichte toets werd behouden in een uitstapje naar de politieke actualiteit. De prettige communicatie met de mensen in de zaal resulteerde in een vermakelijke act waarin Tunru met spontane medewerking van een bezoeker en diens zoon liet zien hoe vrienden elkaar bij een ontmoeting, meestal hartelijk en toch onwennig, in de armen sluiten. Meesterlijk improviseerde de cabaretier daarna uit de losse hand een rap, soepel rijmend op de namen van de vader en de zoon in de zaal. Cyclisch kwam Tunru aan het eind van zijn presentatie terug op de stiefvader. Toen was het tijd voor een stevig slotapplaus. Op zondag 17 december staat bij de SCAU een Kerstconcert op het programma met bariton Maarten Koningsbergerger, en het Matangi Strijkkwartet.