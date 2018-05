André Markus nieuwe hoofdtrainer SV Hertha

Vinkeveen – Met ingang van het seizoen 2018-2019 wordt André Markus de nieuwe hoofdtrainer van SV Hertha. Hij is geselecteerd uit een groot aantal kandidaten voor deze rol. De 49 jarige Markus, woonachtig in Lisserboek, was afgelopen seizoen nog hoofdtrainer bij derdeklasser VEW uit Heemstede en heeft in het verleden ook succesvol het trainerschap ingevuld bij clubs als SVOW en sv WVC.

Markus en Hertha hebben de gezamenlijke ambitie om aantrekkelijk en succesvol voetbal te gaan spelen met de selectieteams van SV Hertha en binnen twee seizoenen te promoveren naar de 3e klasse.

Markus: “ik tref bij SV Hertha heel veel ambitie aan en een uitermate talentvolle selectie. En wat ik zeker ook belangrijk vind is dat de club zich zowel heel professioneel opstelt, als gewoon erg gezellig overkomt. Ik heb er veel zin in om met deze groep spelers aan de slag te gaan”.

Hertha bestuurslid Onno Stokhof, verantwoordelijk voor Voetbalzaken: “Met André Markus hopen we de volgende stap te kunnen zetten met onze selectie, waar we nu al dicht tegen aan zitten. Hertha wil natuurlijk de leukste vereniging van de Ronde Venen zijn, maar met de selectie willen we ook goed presteren. En deze trainer draagt daar in onze ogen zeker aan bij.”

Versterken

Stokhof vervolgt: “Ook zijn we de selectie verder aan het versterken. Spelers zien steeds meer in dat er bij ons tegenwoordig niet alleen veel ambities en mogelijkheden zijn, maar tevens een goede sfeer. Zo komt volgend seizoen Regi Snel ons versterken als keeper. Hij stapt over van CSW”.

Aan het einde van dit seizoen neemt Hertha afscheid van de huidige hoofdtrainer John Dunsbergen, die deze rol bij de Vinkeveense vereniging de afgelopen twee seizoenen heeft ingevuld. Stokhof: “John heeft de afgelopen twee jaar veel progressie geboekt met Hertha en daar mogen we hem dankbaar voor zijn. Vorig jaar bungelden we nog een beetje onderaan, maar dit jaar doen we echt mee om de prijzen en het ziet er naar uit dat we nacompetitie gaan spelen dit seizoen. Voor zowel hemzelf als voor ons wordt het nu tijd voor de volgende stap. Wij wensen John Dunsbergen enorm veel succes in de voortzetting van zijn carrière als trainer”.

Foto: Nieuwe hoofdtrainer SV Hertha, André Markus (M) na de ondertekening van zijn contract. Links Onno Stokhof en rechts René Stokhof, bestuursleden SV Hertha.