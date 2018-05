Alicia Ferreira da Costa tafeltenniskampioen

Rijsenhout – De afgelopen weken is er bij Tafeltennis Vereniging Rijsenhout weer volop gestreden om het clubkampioenschap. In twee poules van zes spelers werd de voorronde gespeeld waarin uiteindelijk in poule A Alicia als winnaar naar voren kwam en Tom van Es als tweede eindigde.

In poule B was het Paul Clement die ongeslagen bleef, Joost van Keulen werd daar tweede. De kruisfinales gingen daarna tussen Alicia en Joost en tussen Tom en Paul. De poulewinnaars bleken uiteindelijk ook de finalisten, waardoor Joost en Tom onderling de kleine finale om de derde en vierde plek uitvochten.

Omdat deze spelers elkaar door en door kenden werd het een fantastische wedstrijd met spectaculaire rally’s. De eerste set had Tom nog wat last van finalestress en dus won Joost deze eenvoudig met 11-6. Daarna ging de strijd gelijk op tot en met de vijfde set. Tom won deze beslissende set met 11-8, zodat hij zich de nummer 3 mocht noemen.

De finale tussen Alicia en Paul had wat minder spanning. Vanaf de start wist Alicia Paul in het defensief te dringen terwijl hij het juist van zijn aanval moet hebben. Dit, samen met enkele serveerfouten leverde een 11-9 overwinning voor Alicia op in de eerste set. De tweede was een kopie van de eerste, nu met 11-8 voor Alicia. De druk voor Paul werd nu nog groter want hij moest de derde set op zijn naam zetten om nog kans te maken. En vanaf het begin stond hij steeds 1 of 2 punten voor; zijn aanval begon wat meer te lopen; ook had hij nu wel een antwoord op de service van Alicia. Maar tegen het eind van de set kwamen er toch weer wat onnodige foutjes in zijn spel en kwam Alicia terug tot 9-9. Hierdoor was de moraal van Paul gebroken en werd het 11-9 voor Alicia, die hiermee de titel van Paul overneemt, net zoals ze in 2016 de beste was. Een verdiende winnares, die in ieder geval een jaar lang de titel in bezit heeft.

De volledige eindstand: 1. Alicia, 2. Paul, 3. Tom, 4. Joost, 5. Kees, 6. Carol, 7. Ton, 8. Rick, 9. Carel, 10. Ruud en 11. Sew.

Procentenbeker

Ook werd deze avond de procentenbeker uitgereikt aan de speler die in 2017 het hoogste percentage in de competitie had gehaald. Dit jaar ging die bokaal naar Ton Nieuwenhuyzen die 45 van de 48 partijen wist te winnen; een ongekend hoge score van 93.75%.

Dorpsfeest

Het seizoen loopt nu ten einde maar op dinsdag 12 juni is er tijdens het dorpsfeest Rijsenhout een open Rijsenhouts kampioenschap voor zowel jeugd als volwassenen. Inschrijven en meer informatie hierover op de website van het dorpsfeest: www.dorpsfeestrijsenhout.nl