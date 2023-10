AKU pupillen op het podium￼

Uithoorn – 40 enthousiaste AKU pupillen stonden afgelopen weekend aan de start tijdens de Noord-Hollandse Kampioenschappen. De competitie finale werd georganiseerd bij het 100 jarige AV’23 in Amsterdam, waar de beste individuele 12 atleten per categorie en beste 8 ploegen van Noord-Holland aan mee mochten doen. De jeugd van AKU was erg succesvol en behaalde 5 ploegenprijzen en er stonden 6 individuele atleten op het podium. De jongens U12 mochten voor de laatste keer meedoen aan de pupillenfinale, aangezien zij volgend seizoen bij de junioren gaan meedoen. Charlie Oen, Mike van Ettinger, Finn Bakker, Roel Verlaan en Teije Vaandrager konden aan het einde van de dag hun geluk niet op door als team als 3e te eindigen. Een knappe prestatie van deze 5 jongens. De jongens U11 lieten in Amsterdam hun klasse zien en mochten na de estafette en meerkamp de 1e prijs in ontvangst nemen. Een prachtig resultaat van Bram van der Lee, Jaswant Hindori, Jip Hofmijster, Tristan Vleeken en Thiago Panday. In het individuele klassement verraste Jip zichzelf met 2 records bij het verspringen en het balwerpen. Mede door deze sterke resultaten werd Jip kampioen van Noord-Holland. Jashwant wierp de bal bij het balwerpen naar een pr van 23,31 meter. Thiago was op de 60 meter razend snel en klokte een pr van 9.71 sec. Tristan (32e) sprong bij het verspringen naar een nieuw pr van 3.56 meter. Bram (38e) sprintte op de 60 meter naar een snelle tijd van 10.43 sec.Bij de jongens U10 zaten alle ploegen erg dicht bij elkaar. Mathies de Wildt, Joeri Stolwijk, Siem Verlaan, Siebe Vaandrager en Revi van ’t Schip eindigde aan het einde van de dag als 7e in het klassemnt. Siem eindigde mede door een mooie sprong van 3.85 meter bij het verspringen op een knappe 2e plaats in het eindklassement.

Meisjes U9

Ook de meisjes U9 stonden aan het einde van de finale op het podium. Milou en Nina de Lange, Canay Özel, Shu-Qi Sit en Evy Wiersma ontvingen de 3e prijs in het ploegenklassement. Canay eindigde, mede door 2 records bij het balwerpen en sprinten op een knappe 3e plaats in het individuele klassement. Net als de meisjes U9 eindigde het jongens team met Tim Wijmans, Dani van Splunter, Yuvan Pantakar, Jayant Hindori en Robin Stolwijk op de 3e plaats. Yuvan (7e) sprong bij het verspringen over de 3 meter grens, een nieuw pr van 3.06 meter. Senn van ’t Schip, Wessel Weller, Tyrus Ansano en Lancelot Couzijn maakten het AKU feest compleet in Amsterdam. De jongens U8 eindigde knap op de 2e plaats in het ploegenklassement. Het goud werd bij de jongens U8 op 2 punten beslist in het voordeel Tyrus. Door een sterke meerkamp mocht hij de hoogste trede opklimmen.