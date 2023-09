AKU junioren succesvol tijdens landelijke finale

Uithoorn – Zaterdag streden de beste junioren teams om de nationale titel voor teams. In Apeldoorn streden de meisjes junioren D van AKU, in de A-poule met de beste 12 ploegen van Nederland. In Amsterdam, waar de D-finale werd georganiseerd, gingen de C-junioren ploegen de strijd aan om de plaats 36 t/m 48.

Na de vlaggenparade, waar alle geplaatste teams werden voorgesteld, begonnen alle poules met de estafette. Een spannend begin van de dag waar teamwork, snelheid en de juiste timing van belang zijn. Alle teams van AKU hadden veel geoefend op de wissels en dit lieten ze in de finale zien door drie goede races neer te zetten.

Apeldoorn

In Apeldoorn kende de atletes een goede dag waar vooral de verschillen tussen de plaatsen 4 en 10 erg dicht bij elkaar lagen. Maud van Kessel scoorde heel veel punten op de 600 meter door van kop af aan de leiding te nemen in haar serie en haar race winnend af te sluiten in een nieuw pr. Joy van Dijk verbaasde zichzelf met een mooi pr bij het hoogspringen en Suus Hogenboom, de nummer 5 van Nederland bij het speerwerpen behaalde veel punten voor het team bij het speerwerpen. Naomi Keteku zorgde voor een goed resultaat bij het kogelstoten en stootte net onder haar pr. Amara Blondeau en Bregje Veerhuis stonden beide helaas niet volledig fit aan de start en kwamen hierdoor niet in de buurt van hun toptijden, maar zorgde met de estafette (samen met Maud en Jonne) wel voor een sterke race.

Emmanuella Amani, Nederlands kampioen hoogspringen scoorde weer goed met een hoogte van 1.60 meter en Jonne van Diemen liep erg sterk op de 60 meter horden en finishte in een nieuw pr. Nynke Veen liet weer zien bij de snelste Nederlandse hordeloopsters te horen en zorgde voor veel punten op de 60 meter horden. De meiden junioren D zijn na een mooie en succesvolle dag als negende van Nederland geëindigd, een klassering waar de meiden ontzettend trots op mogen zijn.

Amsterdam

Bij av Feniks in Amsterdam stonden de jongens en meisjes junioren C klaar voor hun D-finale. Kyan Valentijn steeg in Amsterdam ver boven zichzelf uit door bij het verspringen een afstand te springen van 5.13 meter. Christiaan Penning zorgde voor een geweldig resultaat bij het kogelstoten, door 30 cm verder te stoten dan zijn pr. Nick Wahlen behaalde bij het kogelstoten en speerwerpen een mooi persoonlijk record. Mark Westra stond helaas fysiek niet volledig fit aan de start, maar behaalde op de 300 meter horden, de 800 meter en het speerwerpen erg veel punten voor de ploeg. Robin van Montfoort liep een mooie race op de 300 meter horden en kwam in 49.86 seconden over de finish. Jonne van Schaardenburg zorgde voor een persoonlijk succes door een pr op de 800 meter te lopen. Florian Faber behaalde heel veel punten voor zijn team bij het hoogspringen door over een hoogte van 1.60 meter te springen. De jongens eindigde na een succesvolle dag met veel persoonlijke records als vijfde in de D-finale.

Meisjes

Bij de meisjes junioren C liep Fleur Hofmijster de 800 meter, 300 meter horden en de 150 meter. Fleur won de 150 en 800 meter behaalde hiermee erg veel punten voor haar team. Cato van Baijonen en Marlou Smorenburg zorgden voor snelle tijden op de 150 meter. Beide meiden kwamen in een mooi persoonlijk record over de streep. Elin van Dijken liep op de 300 meter horden een erg goede race en finishte in een tijd van 58,19 seconden. Tess van Dijk stond naar het discuswerpen en het verspringen ook aan de start op de 800 meter en liep hier een mooi persoonlijk record. Laura van Luinen kwam bij het verspringen erg dicht in de buurt van haar persoonlijk record. Laura zorgde met een sprong van 4.01 meter voor de teampunten. De meiden eindigde in Amsterdam op een knappe negende plaats wat een goede motivatie is voor volgend atletiekseizoen.