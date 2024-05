AKU-atleten Siem Verlaan en Dax Bijlsma eerste en tweede tijdens NK

Uithoorn – In Soest hebben negen pupillen van AKU deelgenomen aan de Nationale A-Games. Dat zijn de officieuze Nederlandse Kampioenschappen voor atleten U11 en U12.

Siem – AKU-atleet Siem Verlaan zorgde in Soest voor een ongekend succes door twee keer Nederlands Kampioen te worden. In de kwalificaties voor de onderdelen vortexwerpen (dit is een voorbereiding op het speerwerpen en de 60 meter horden) plaatste Siem zich met een persoonlijk record voor beide finales. In de finale bij het vortexwerpen wierp Siem de vortex naar een geweldige afstand van 43,38 meter. Dit was een nieuw meeting record en genoeg voor zijn eerste nationale titel van de dag. Tussen de finale vortexwerpen liep Siem ook de finale 60 meter horden. In een nieuw pr van 10,28 seconden behaalde hij zijn tweede nationale titel. Aan het einde van de dag werd Siem ook derde van Nederland in de finale 60 meter sprint, op maar twee honderdste van de winnaar.

Dax – Het podium bij het vortexwerpen was AKU getint, want Dax Bijlsma werd met een geweldig persoonlijk record tweede van Nederland. In de kwalificatie kwam Dax al tot een verre worp van 37,70 en plaatste zich als derde voor de finale. In de finale begon Dax erg sterk met een worp over de 38 meter en in zijn tweede poging wierp hij zelfs nog verder. Met een afstand van 38,80 meter werd Dax tweede van Nederland. Bij het onderdeel kogelstoten behaalde Dax een afstand van 5,68 meter.

Mathies – Mathies de Wildt was net als zijn trainingsmaatjes Siem en Dax goed bezig bij het vortexwerpen. Vorige week in Den Haag kwam Mathies al tot een nieuw pr en in Soest wierp hij de vortex weer verder naar een afstand van 26,40 meter. Bij het verspringen bewaarde de AKU-atleet zijn beste sprong voor het laatst. In zijn derde poging sprong Mathies een mooi pr van 3,30 meter.

Rowan – Rowan van Kempen stond tijdens de A-games bij de meisjes U12 aan de start bij de 60 meter horden, 60 meter sprint en het kogelstoten. Op de 60 meter horden liep Rowan een superrace en won har serie in een nieuw persoonlijk record van 12,55 seconden. Op de 60 meter sprint liep de AKU-atlete, mede door een snelle start naar een tijd van 10,43 seconden.

Troy – Troy Roget was bij het verspringen erg succesvol. Troy startte de wedstrijd met een pr van 3,23 meter. In zijn eerste poging sprong hij meteen ruim een halve meter verder dan zijn oude record. Troy kwam tot een mooie sprong van 3,83 meter en komt nu heel dicht in de buurt van de vier meter grens. Ook bij het kogelstoten behaalde Troy een pr.

Jill – Jill Verhoef stond op drie onderdelen in Soest aan de start. Op de 1000 meter ging Jill snel van start en kon het tempo van haar concurrenten goed volgen. Door een geweldige eindsprint liep Jill naar de derde plaats in haar serie in een nieuw persoonlijk record van 4,04,17 minuten. Bij het hoogspringen evenaarde Jill haar van 1,00 meter.

Revi – Revi van ’t Schip kende een succesvolle dag in Soest. Revi startte zijn NK met de 60 meter horden en liep in zijn serie naar een mooi pr van 12,34 seconden. Bij het verspringen sprong Revi naar een afstand van 3,16 wat ook een nieuw record voor hem was.

Bram – Bram van der Lee was in een goede vorm bij het verspringen. In zijn eerste poging kwam hij gelijk tot een nieuw record van 3,41 meter en in zijn tweede poging sprong Bram zelfs nog verder. Bram eindigde met een mooi pr van 3,54 meter. Op de 60 meter sprint liep Bram een tijd van 10,08 seconden.

Jip – Bij de jongens U12 was Jip Hofmijster gebrand op een snelle 1000 meter tijd. Jip ging van start in de snelste serie en kon, ondanks de drukte van al zijn concurrenten het tempo goed volgen. De laatste ronde moest Jip helaas zijn concurrenten laten gaan, maar finishte toch in een mooie tijd van 3,25,27 minuten. Met deze prestatie eindigde Jip als zevende van Nederland. Op de 60 meter sprint liep Jip een snel persoonlijk record van 9,16 seconden.